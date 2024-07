Soccorsi al fiume dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione ieri mattina al fiume di Ascoli. Una squadra dei vigili del fuoco, tra cui anche personale in assetto fluviale, è intervenuta sulle spiaggette poco prima di mezzogiorno, per soccorrere tre persone di nazionalità straniera che si erano trovate in difficoltà mentre facevano un bagno. Le molte persone presenti al momento, oltre a chiamare i soccorsi, avevano provveduto a portare i tre in zona sicura dove sono stati recuperati dagli operatori dei vigili del fuoco e dai sanitari. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono tantissime le persone che in questi giorni si stanno rifugiando sulla spiaggetta per provare a combattere il caldo: succedono però anche imprevisti come quello di ieri che per fortuna non è finito con gravi conseguenze.