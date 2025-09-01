Soccorso a Monticelli. Giovane si barrica in casa e minaccia i familiari

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nel corso della mattinata di ieri nel quartiere di Monticelli, dove un giovane con problemi psichiatrici si è barricato in casa, minacciando i genitori con un coltello. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e i vicini di casa, si è conclusa fortunatamente senza feriti, grazie alla prontezza e alla professionalità delle forze dell’ordine e del personale sanitario intervenuto sul posto. Tutto ha avuto inizio nelle prime ore della mattinata, quando il ragazzo, che aveva già manifestato intenti suicidi, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, il giovane avrebbe riferito di aver ingerito della varechina. Una volta al pronto soccorso, si è però allontanato in modo precipitoso, tornando a casa sua.

È stato a questo punto che la situazione ha preso una piega ulteriormente preoccupante. Una volta rientrato nell’abitazione, il giovane si è chiuso a chiave, impedendo ai genitori di aiutarlo e iniziando a minacciarli con un coltello. La richiesta di aiuto ha portato ad intervenire sul posto due pattuglie dei carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco, pronta a intervenire per l’eventuale apertura della porta, e i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, che avevano già gestito la situazione in mattinata. Dopo un lungo e delicato negoziato con gli agenti e con gli altri soccorritori, gli sforzi congiunti hanno dato i loro frutti. Il ragazzo si è tranquillizzato, uscendo spontaneamente dalla propria abitazione e parlando con i presenti.

Poi è stato accompagnato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di San Benedetto per ricevere le cure e il supporto necessari. Sul posto anche il sindaco Marco Fioravanti.