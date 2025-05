Social, bullismo e derive del web

Quotidianamente sentiamo parlare di bullismo e cyberbullismo. Sono dei fenomeni che purtroppo si stanno diffondendo e colpiscono sempre le persone più deboli ed indifese. Il cyberbullismo utilizza i dispositivi per importunare i diretti interessati senza che vengano dette loro le cose in faccia; non solo sono inviati messaggi ma anche foto con i volti delle vittime, che possono essere modificate ingiustamente esagerando difetti di quella persona. A volte vengono anche pubblicate e poi derise sui social come Instagram e TikTok. Usufruendo di un semplice motore di ricerca ci si può imbattere in virus che possono infettare i dispositivi elettronici, o si può andare incontro al phishing di dati e password. In questo mondo così tanto digitalizzato e pericoloso noi adolescenti cosa possiamo fare? La risposta si chiama cultura digitale, ovvero l’insieme di conoscenze e competenze sviluppate grazie alle nuove tecnologie che ci permette di navigare in sicurezza il mondo del web.