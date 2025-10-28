Social impazziti dopo la partita. Festa in centro sotto le cento torri

Il giorno dopo la vittoria del derby è stata dedicata alla visione e condivisione dei centinaia di video e di foto del match disputato allo stadio Del Duca. I social sono stati inondati delle immagini più disparate dalla partenza del corteo degli Ultras 1898 ai festeggiamenti di fine gara. In realtà già dopo il fischio finale è partito un carosello di auto imbandierate e strombazzanti che hanno fatto il giro della città. Parte della squadra è andata a cena al ‘Ruspante’ di Giggi e Quirino Argira, l’altra parte si è sistemata da Agorà in piazza Arringo. In piazza del Popolo, il sindaco Marco Fioravanti è stato portato in trionfo in una euforia decisamente contagiosa.

Ma l’intera giornata di domenica è stata davvero indimenticabile. Sin dal mattino si sono visti tifosi in giro per la città con maglie, sciarpe e bandiere bianconere, molto in anticipo rispetto all’orario di inizio della gara. Roba d’altri tempi quando si andava allo stadio alle 11 con le partite che iniziavano alle 14.30. E si sono rivisti i tifosi nella storica ‘collinetta’ dietro alla Curva Nord, con quelli che per qualche motivo non erano riusciti a trovare il biglietto d’ingresso. Cosa che non si vedeva da anni. La sofferenza per un risultato in bilico fino alla fine è stata ‘liberata’ da una voglia incredibile di festeggiare, brindare, cantare e urlare a squarciagola ‘Picchio Alè’.

Il giorno dopo il derby è stato dedicato anche all’analisi di una gara che l’Ascoli ha dominato nel primo tempo colpendo un palo e realizzando il gol straordinario con un ‘tocco sotto’ di Tommaso Milanese con 17 passaggi di fila prima di trovare il colpo di tacco di Gori per liberare Milanese davanti al portiere. Un gol da ‘play station’ come è stato definito che ha fatto esplodere lo stadio Del Duca, ma anche centinaia di bar che hanno ospitato chi la tessera del tifoso non sa neanche cosa sia.

Una città intera a festeggiare la vittoria contro la Samb in un derby che mancava da 39 anni e una vittoria in campionato che non si registrava dalla stagione 1977-78 quando Giovanni Quadri realizzò la doppietta del successo sui rossoblù. Poi c’è stata anche la vittoria in Coppa Italia nel 1985 con la rete di ‘Checco’ Vincenzi, ma la Coppa Italia non è mai stata un grande obiettivo per l’Ascoli. Quella Coppa Italia che vedrà Ascoli e Samb tornare in campo già domani per una immediata ‘rivincita’ che non avrà comunque lo stesso sapore del derby appena giocato. Mister Francesco Tomei ha già annunciato che ci sarà un ampio turn-over nella sua squadra con lo spazio che verrà dato a chi finora ha giocato meno. Ma sarà comunque derby con una importante cornice di pubblico nonostante l’orario impossibile (ore 15) in una giornata infrasettimanale. E andrà comunque onorato nonostante anche qui l’assenza dei tifosi ospiti e il pensiero già rivolto al big match che di domenica contro il Ravenna appaiato in classifica al secondo posto assieme all’Ascoli. Ma guai a dire che sarà un derby che conta poco perché tra Ascoli e Sambenedettese non c’è mai niente che ha poco valore e i padroni di casa pregustano la rivincita.

Valerio Rosa