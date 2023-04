Social media manager under 30

In Italia le competenze digitali sono certamente tra le più richieste negli annunci di lavoro e le più studiate da coloro che desiderano inserirsi in questo mondo in piena espansione. Soprattutto in questi ultimi due anni, sempre più persone si sono affacciate al digitale. Non si può ignorare l’enorme influenza della rivoluzione digitale sotto più aspetti, a cominciare proprio dai nuovi ruoli e strategie che le aziende desiderano adottare per rimanere al passo. In particolare, tra gli annunci di lavoro domina la figura del social media manager. Molte aziende e potenziali candidati stanno via via capendo sempre di più l’importanza della comunicazione e del rapporto con il consumatore, ancora prima della vendita vera e propria, e tutto ciò oggi passa inevitabilmente attraverso i social media. Non essere online significa ormai essere quasi invisibili e dunque distanti dal proprio pubblico, che invece va fidelizzato in modo costante con un’attività studiata e mirata. La provincia di Ascoli non fa eccezione, anche qui molte aziende richiedono competenze digitali. Scorrendo tra gli annunci di lavoro salta all’occhio la ricerca di un tecnico del web marketing proprio nella provincia di Ascoli. Si ricerca un social media manager in grado di occuparsi anche della gestione delle vendite tramite la realizzazione di contenuti social e piani editoriali. Il contratto proposto è a tempo determinato e pieno. Questo incarico è disponibile solo per persone che non abbiano più di 30 anni. Per ulteriori informazioni il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. E’ possibile inviare una email a [email protected] o contattare il numero telefonico 0736352800.