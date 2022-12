Società petrolifere a Cupra Braccio di ferro per le tasse

Va avanti il braccio di ferro fra amministrazione comunale di Cupra Marittima e le società Edison Exsploration & Production spa, la Edison spa ed Eni spa per quanto riguarda il pagamento dell’Ici, Imu e Tasi nell’ambito della vertenza sulla tassazione delle piattaforme Eni ed Edison ’Fabrizia’ e ’Jole’, che si trovano di fronte alla costa. Ora c’è un nuovo tassello, le società estrattive di idrocarburi, in attesa del giudizio di secondo grado, hanno deciso di pagare un terzo della somma richiesta: 491mila euro a fronte di 1 milione e 473mila richiesti dal Comune. Nel mese di novembre del 2020 il comune di Cupra ha emesso un avviso di accertamento ImuTasi nei confronti delle compagnie petrolifere, per il recupero delle annualità 2016-2019 ma queste ultime hanno fatto ricorso alla Commissione provinciale tributaria di Ascoli, al fine di sentirsi dichiarare l’annullamento degli atti impugnati. Nel giugno dell’anno scorso le richieste delle aziende petrolifere hanno avuto un parziale accoglimento del ricorso, ma nel mese di febbraio di quest’anno le ditte hanno presentato un nuovo ricorso, e questa volta davanti alla Commissione tributaria regionale di Ancona. Il sindaco Alessio Piersimoni, allora, ha dato mandato all’avvocato Ferdinando D’Amario del foro dell’Aquila ed arrivano i primi risultati. "Il Comune potrebbe già incassare i 491mila euro in attesa della sentenza – ha affermato l’avvocato D’Amario – poiché l’offerta del pagamento di questa somma, presumibilmente non potrà essere oggetto di modifica da parte del Giudice di secondo grado. Puntiamo ad ottenere di più". Nell’ambito di questa vertenza il comune di Cupra nel 2017 si è visto riconoscere un milione e 200 mila euro di tassazione delle due piattaforme.

Marcello Iezzi