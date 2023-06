’Socio Mosso’ con Simone Petrelli L’incontro con l’autore nella Sala riunioni

Verso la chiusura il corso di fotografia organizzato dall’associazione Mosso Piceno Odv La bottega della Fotografia. L’evento ’Socio Mosso’ si terrà domani alle 21 presso la Sala Riunioni di Centobuchi e avrà come autore Simone Petrelli, che nel corso di una serata ad ingresso libero, mostrerà i suoi lavori. Simone Petrelli vive ad Acquaviva Picena ed ha iniziato a muovere i primi passi nella fotografia nel 2008 dedicandosi allo studio, sia come autodidatta sia frequentando diversi workshops tenuti da professionisti del settore. La fotografia, nel tempo è diventata una vera e propria passione che l’ha portato ad approcciare svariati generi fotografici, dal paesaggio al ritratto, dal teatro allo still life. Nel 2020, insieme con altri fotoamatori, ha fondato l’Associazione nel comune di Monteprandone di cui è Presidente. L’idea è di divenire un punto di riferimento per la fotografia nel sud delle Marche.