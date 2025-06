Sofia Acciarri talento del volley. Ora c’è il Trofeo delle Regioni

Giovani atlete crescono e fanno grande anche la città di San Benedetto e le società che le hanno preparate. L’ultimo caso parla di Pallavolo e della giovanissima Sofia Acciarri, 14 anni appena compiuti, il 6 giugno, cresciuta nel sodalizio Athena Volley San Benedetto, con Peppe Moriconi e poi seguita dai responsabili tecnici Alessandro Brutti e Francesco Castrigno. Ebbene, Sofia Acciarri, da poco in forza all’Helvia Recina società maceratese neopromossa in Serie A1, è stata convocata dal selezionatore Stefano Gambelli per il Trofeo delle Regioni 2025 in corso a Monopoli da ieri fino a domenica prossima. Dopo una lunga selezione di oltre trenta atlete tra le 100 società della Regione Marche, Sofia Acciarri è stata confermata, sebbene nata 2011 ed ha ancora un altro anno davanti a se, in Puglia per rappresentare la Pallavolo della Regione Marche.

"Una lunga cavalcata quella di Sofia Acciarri, che parte dalla sua prima gara di campionato under 13 a novembre 2022, per arrivare alla stagione scorsa, coinvolta in ben 6 campionati con l’Athena e nell’ultima stagione in cui è arrivata a giocare anche in Serie D – ricordano i vertici della Athena Volley – Decine sono stati gli appuntamenti in tutta la Regione con lo Staff della Selezione, composto da: Stefano Gambelli (Selezionatore), Francesca Cortignani e Massimiliano Mecozzi (assistenti allenatore), Marco Malatini (scoutman). Unica atleta della provincia di Ascoli e Fermo a portare i colori dell’Athena nelle Marche, brava a districarsi tra scuola, allenamenti e gare, ha fatto già parlare di lei in positivo, con richieste da Marche e Abruzzo da Società per la serie C e B2. Sofia ha giocato da opposto ma ancora ha margini di miglioramento anche in ricezione. L’attacco è il suo piatto preferito, con colpi potenti e grinta da vendere. Longilinea, lavorando più con i pesi potrà ambire a categorie nazionali".

Grande soddisfazione e orgoglio è stato espresso dalla società di provenienza, la Athena Volley San Benedetto e dai genitori, il padre Franco, docente all’IPSIA di San Benedetto e la mamma Carmen originaria della Repubblica Dominicana, dove suo fratello Alex Hernandez è stato il numero uno del Pentathlon Moderno rappresentando la sua Nazione a diversi mondiali, Roma compresa.

Marcello Iezzi