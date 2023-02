Sofia Cardinali prima in regione al salto con l’asta

Una festa dello sport e della giovinezza, un momento di sfida ma da vivere in amicizia.

Domenica scorsa quasi 40 atleti in rappresentanza di società sportive provenienti da mezza Italia sono stati impegnati nel quinto Trofeo Compagnia dell’Asta Firmum al palaindoor del polo sportivo che porta il nome di un giovane campione fermano, Roberto Donzelli, scomparso troppo presto.

In gara con la maglia dello Sport atletica Fermo Claudia Boccaccini, Sofia Cardinali, Manuel Nunzi, Giorgia Tamburini.

Un’occasione utile per conquistare il primato regionale Indoor categoria Cadette nel salto con l’asta. A firmarlo è Sofia Cardinali con la misura di 3 metri e 10 centimetri, un grande risultato per la giovanissima atleta che gareggia solo dallo scorso anno. Sofia, 14 anni, è studentessa al liceo scientifico di Fermo ed è impegnata quattro giorni a settimana in allenamenti importanti, guidata da Matteo Corrina.

Da Federico Bonanni (Studentesca Rieti) e Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) arrivano le migliori misure e le vittorie in campo maschile e femminile. Ben 4 metri e 80 centimetri la misura di Bonanni.

Secondo posto per Luca Semeraro (da Taranto) 4.60 e terzo per Riccardo Befani e Francesco Bove a 4.40. Primato personale a 4 metri e 30 per Manuel Nunzi del gruppo fermano. Oltre a Semeraro a 3.90 sul podio femminile salgono Eleonora Rossi 3.75 e Francesca Zafrani 3.70.