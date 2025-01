Sofia Tossici brilla nel pattinaggio con le Angels Skating

Si sono svolte ad Ancona, presso il Palaprometeo, le cerimonie di premiazione dei campioni regionali 2024. Grande soddisfazione per la società di Grottammare ’Angels’ Skating’ che ha visto la sua atleta di punta nel pattinaggio artistico, Sofia Tossici ricevere questo importante riconoscimento. Sofia si è laureata campionessa provinciale e regionale Marche 2024 per la categoria Divisione Nazionale C, ottenendo il passaggio diretto ai campionati nazionali di Piancavallo, alla quale ha partecipato ottenendo ottimi risultati.

La ’Angels Skating’ è ora a lavoro con tutto il gruppo agonismo per affrontare al meglio la stagione 2025 che sta per iniziare. Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle rotelle ed è alle prime armi, la Angels Skating vi aspetta il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista sita in Via Salvo d’Acquisto a Grottammare di fronte al centro commerciale L’Orologio. Grande soddisfazione per il presidente del sodalizio Rodolfo Girardi e per le allenatrici federali Monica Delli Figurilli, Luna De Silli e Francesca Censori.

Lo sport del rotellismo, in qualsiasi specialità, quindi, da decenni a questa parte continua la sua tradizione sulla Riviera delle palme.