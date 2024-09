Sold out per l’incontro a tema San Francesco alla Palazzina Azzurra

Palazzina Azzurra piena per San Francesco d’Assisi. In tanti hanno partecipato all’incontro dedicato al ’Cantico delle creature’ di San Francesco d’Assisi, organizzato dall’associazione ’I luoghi della scrittura’ in collaborazione con la libreria ’Libri ed eventi’. L’incontro, che ha avuto come tema anche il rapporto di San Francesco con le Marche, si è concentrato sul Cantico delle Creature e ha visto la presenza di importanti relatori tra cui padre Ferdinando Campana, frate minore e profondo studioso del santo.

Padre Ferdinando Campana, Ministro provinciale dei frati minori delle Marche, è autore di numerosi studi su San Francesco e il francescanesimo. È noto per il suo libro Itinerari francescani nelle Marche, terra dei Fioretti, in cui esplora i sei viaggi compiuti da Francesco nella regione, evidenziando come il passaggio del santo abbia lasciato un segno profondo nella spiritualità e nella cultura locale. Nel corso del suo intervento, padre Campana ha approfondito il tema della ’fraternità’ e della ’povertà’ come fondamenti della vita di San Francesco. L’evento ha avuto anche un forte rilievo istituzionale, con la partecipazione dell’onorevole Giorgia Latini, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, e del sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Un altro ospite di rilievo è stato Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, che ha arricchito l’incontro con un approfondimento sul valore artistico e culturale del Cantico delle creature.

e.l.