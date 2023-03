’Soldi’, il nuovo video Piceno Pop Chorus. Presentazione con Dardust

Serata indimenticabile per il Piceno Pop Chorus. Oltre trecento persone venerdì sera hanno assistito all’anteprima del video ‘Soldi’, andata in scena nel suggestivo chiostro di San Francesco. Una meravigliosa rivisitazione del brano di Dardust con cui Mahmood riuscì a vincere il Festival di Sanremo 2021, stavolta realizzata dal famoso coro ascolano che vanta circa 80 elementi dai 20 ai 75 anni e in grado di offrire un vivace e coinvolgente repertorio di pezzi di musica pop appositamente arrangiati, nonché medley e mash-up. Un pensiero e una dedica speciale della serata non poteva che andare a Maria Rita Liberati, membro del Ppc venuta a mancare. La proiezione è stata preceduta da una gradita sorpresa che ha visto proprio Dario Faini rivolgere il proprio pensiero attraverso un video messaggio. "Volevo fare un saluto e un ringraziamento agli elementi del Piceno Pop Chorus per questa meravigliosa versione di ‘soldi’ – ha commentato Dardust –, per l’arrangiamento vocale, strumentale, ma anche per il video davvero molto bello. Apprezzo tanto il fatto che questo brano, in grado di segnare un passaggio importante per la mia carriera, sia stato riportato in vita in maniera originale soprattutto dai miei amici e concittadini ascolani".

L’iniziativa patrocinata dal comune di Ascoli è stata condotta da Veruska Cestarelli. Immancabili i saluti dei sindaci Marco Fioravanti e Matteo Terrani (Folignano), insieme all’assessore agli eventi del comune di Ascoli Monia Vallesi. A fare gli onori di casa sono stati Pier Paolo Piccioni e Giorgia Cordoni, rispettivamente presidente e direttrice artistica del Ppc. Director del video Marco Piccioni con la preziosa collaborazione di Alessio Panichi, fotografo nonché aiuto regista, e il light designer Pietro Cardarelli. Il brano è disponibile sul canale YouTube del Piceno Pop Chorus.