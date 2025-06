Soldi per un provino all’Ascoli. La società era all’oscuro di tutto

Si è tenuta in ieri mattina, davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti, la seconda udienza dibattimentale relativa al processo per una presunta truffa a carico della famiglia di un ragazzo minorenne di origine albanese per un provino con la finalità di entrare a far parte del settore giovanile dell’Ascoli Calcio. Sono stati sentiti i testi della pubblica accusa (tra i quali allenatore della Primavera, preparatore atletico e responsabile del settore giovanile), è emerso che la richiesta di partecipazione di ogni singolo giovane calciatore era sottoposta al vaglio della società, la quale nulla sapeva della partecipazione del ragazzo di origine albanese, mai comparso nelle liste ufficiali dell’Ascoli Calcio. Al contempo, sempre all’esito delle prove testimoniali effettuate in ieri, è stata esclusa la presenza fisica di buona parte degli imputati all’allenamento finito nel mirino della Procura, ove peraltro, a detta delle persone offese, sarebbero stati consegnati e suddivisi i soldi elargiti da quest’ultime. Accusate in concorso di truffa sono quattro persone. Si tratta di un 60enne di Garlasco (Pavia), un 56enne di Porto San Giorgio, un 63enne di Ripatransone e un ascolano, anche lui di 63 anni. Sono difesi dagli avvocati Carnevali, Piergentili e Cantalamessa. Una vicenda collocata nell’estate del 2022 quando il 60enne patavino si mise in contatto con i genitori di un ragazzo, aspirante calciatore. Si presentò come un osservatore sportivo e propose alla coppia di far sostenere un provino al loro figlio con lo scopo di valutare le sue capacità calcistiche. Alla fine la coppia pagò 10.000 euro (all’inizio la richiesta era di 20.000 euro). Fu detto loro, da chi li prese materialmente, che erano soldi necessari a coprire le spese di vitto e alloggio presso un convitto. La sentenza è attesa ad ottobre.

p. erc.