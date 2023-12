Solennità sulla banchina: ricordo del Rodi

Tanti sambenedettesi hanno preso parte alla commemorazione di tutte le vittime del mare, che si è tenuta ieri sulla banchina di riva nord Malfizia.

All’iniziativa L’approdo negato, promossa dal comune e dal Circolo dei Sambenedettesi, hanno preso parte il comandante della capitaneria di porto, capitano di fregata Alessandra Di Maglio, il sindaco Antonio Spazzafumo e il presidente del circolo dei Sambenedettesi Gino Troli. Una celebrazione che si svolge ogni anno nel giorno in cui ricorre il naufragio del motopesca oceanico Rodi, davanti al porto di San Benedetto, costato la vita a tutti i membri dell’equipaggio.

Le autorità intervenute hanno deposto corone d’alloro sul monumento e davanti alle lapidi che ricordano le tante tragedie che hanno visto coinvolti marittimi sambenedettesi. "Oggi siamo qui a celebrare un ricordo triste ma importante per la città di San Benedetto – ha affermato il professor Gino Troli – quello del naufragio del Rodi avvenuto alle porte del Natale e che tutta la città ha vissuto come una vicenda collettiva".

Le operazioni di recupero dei corpi dei marittimi, dieci di cui quattro non furono mai trovati, avvennero con ritardo, suscitando severe manifestazioni di protesta. "Il Rodi è emblematico di una lunga storia di morti che san Benedetto ha avuto in ogni secolo fin dal seicento – ha ricordato Troli - Purtroppo nella marineria l’attività è avvenuta sempre con scarsa sicurezza. Oggi noi con il Rodi ricordiamo le centinaia di morti avvenute nel corso di tre secoli che lasciano traccia nel ricordo: il mare è un minotauro che vuole sempre le sue vittime. Ci da la vita, ma ce l’ha anche tolta fino a pochi anni fa. Questa giornata di riflessione è importante alle porte del Natale". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Antonio Spazzafumo che ha ricordato il naufragio del Rodi, ma anche tutti i marittimi che sono morti in mare: vite umane che la città ha dovuto dare per far valere i propri diritti. "Io vengo dalla marineria sambenedettese – ha affermato il sindaco Spazzafumo - mio padre era un pescatore ed ha fatto tante lotte per acquisire dei diritti che a quell’epoca i marinai non avevano. Tante cose sono state fatte dai quei periodi ad oggi, però la sicurezza in mare deve migliorare perché ogni tanto, purtroppo, assistiamo a dei naufragi che potevano essere evitati".

Marcello Iezzi