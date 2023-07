Solestà, altro trionfo Pure il Torneo dei sestieri

Porta Solestá pigliatutto. L’anno quintanaro continua nel segno del sestiere gialloblu. Dopo il Palio degli sbandieratori e dopo la Quintana di luglio, è arrivato anche il Torneo dei sestieri. Solestá, venerdì sera, ha conquistato il suo primo successo nel torneo di calciotto che ormai è giunto alla decima edizione. I ragazzi gialloblu, dopo aver dominato i gironi eliminatori, hanno battuto nella finalissima gli acerrimi rivali di Porta Tufilla con il punteggio di 6-3. Insomma, anche nel corso della finale la superiorità dei solestanti è stata piuttosto evidente e il trionfo è stato meritato. Il sestiere si è dunque aggiudicato il Palio dedicato alla memoria di Umberto Fattori, papà del sestierante della Piazzarola Luca Fattori. Alla premiazione era presente anche il caposestiere Attilio Lattanzi, che si sta godendo un momento d’oro. Nella finale per non arrivare all’ultimo posto, invece, il sestiere di Porta Romana ha battuto quello di Sant’Emidio per 13-1. Di conseguenza, i rossoverdi non sono riusciti a evitare la cosiddetta ‘cucchiara di legno’. Va così in archivio un’altra bella edizione del torneo dei sestieri che, al centro sportivo delle Tofare, ha anche rappresentato una bella occasione di divertimento e di aggregazione tra i vari quintanari. Adesso, in attesa della Quintana della tradizione del prossimo 6 agosto, tanti altri appuntamenti sono in programma nei prossimi giorni. Ad esempio, la prossima settimana due sestieri saranno protagonisti alla Tenzone Argentea, ovvero il campionato di Serie A2 per sbandieratori e musici che andrà in scena ad Asti da venerdì a domenica prossima. A contendersi la promozione saranno, infatti, anche Porta Tufilla e la Piazzarola, che dunque cercheranno di raggiungere in A1, la Tenzone Aurea, i sestieri di Sant’Emidio, Porta Solestá, Porta Maggiore e Porta Romana.

Il 22 luglio, al campo dei giochi, torneranno in pista i cavalieri per un’altra sessione di prove libere a porte chiuse, proprio in vista della Quintana del 6 agosto. Il 26 luglio, poi, spazio a un doppio appuntamento. Al mattino, in pinacoteca, ci sarà l’attesa presentazione del Palio, realizzato dall’artista ascolano Andrea Tarli. In serata, dalle 21, tornerà il Palio degli Arcieri al campo Squarcia. Insomma, il mondo quintanaro è più in fermento che mai, per un’estate che continua a regalare delle grandissime emozioni. Intanto, venerdì scorso si è riunita la consulta storica, convocata dal coreografo Mirko Isopi, per analizzare i video riguardanti il corteo storico di luglio e per capire se sono state rispettate tutte le indicazioni da parte dei figuranti. In caso contrario, come sempre, saranno previste delle multe ai sestieri ma anche, se necessario, ai castelli e al gruppo comunale.

Matteo Porfiri