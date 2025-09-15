Solestà, musici ancora tricolori. E Innocenzi fa il bis a Foligno

Undici titoli consecutivi. I musici di Porta Solestà si confermano campioni d’Italia per l’undicesimo anno di fila, conquistando la medaglia d’oro alla Tenzone Aurea 2025, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici che si è concluso ieri a Formigine, in provincia di Modena. Una grande soddisfazione, dunque, per i gialloblú, che si confermano ai vertici italiani. Ottimi risultati, poi, anche per gli altri sestieri. Sempre nei musici, infatti, quinto posto per Porta Maggiore. Neroverdi quinti anche nella grande squadra, mentre nella medesima specialità i ragazzi di Porta Romana si sono piazzati al settimo posto. Nel singolo, poi, decimo posto per Stefano Sermarini di Porta Maggiore. Ieri sera le ultime finali (risultati sul Carlino di domani). A qualificarsi per la sfida delle medaglie, nella piccola squadra, Porta Romana e Porta Solestà. Nella coppia, invece, hanno staccato il pass per le finali le due coppie di Porta Maggiore composte da Sansoni e Sermarini, nonché da Cocci e Rigutini. Finalisti anche Alexa e Spinelli di Porta Romana.

Sempre ieri, nel frattempo, si è corsa la Quintana di Foligno. La vittoria è andata a Luca Innocenzi per il rione Cassero. Per il folignate si tratta del 13esimo trionfo nella giostra di casa. L’ennesimo successo in una stagione strepitosa, caratterizzata appunto dalla doppietta sia a Foligno che ad Ascoli. In sella ad Altrimenti, il 42enne ha avuto la meglio sulla concorrenza. Secondo posto per Lorenzo Melosso del Croce Bianca, terzo Mattia Zannori dell’Ammanniti.

Matteo Porfiri