Soli e isolati, l’esempio degli hikikomori

È opinione comune che il comportamento dei giovani sia peggiorato rispetto al passato: i ragazzi appaiono aggressivi, schivi e poco empatici, superficiali sia a scuola che in famiglia, e non si preoccupano delle cattive abitudini che potrebbero condurli a terribili conseguenze. Un esempio è l’hikikomori, una patologia che costringe i giovani a chiudersi nella propria stanza, e in alcuni casi tagliare definitivamente le linee sociali reali, quelle al di fuori dei social media. L’isolamento può portare alla depressione, alla perdita di contatto con la realtà, a problemi scolastici, all’esclusione dal mondo esterno e dalla famiglia. Riguarda tipicamente adolescenti o giovani in transizione verso l’età adulta. I maschi si dedicano maggiormente al gaming online, mentre le ragazze al sonno, alla lettura e alla Tv. Questi ragazzi hanno bisogno di essere aiutati: in Italia esiste un’associazione che offre chat regionali in cui i ragazzi possono discutere e condividere il loro stato d’animo e il loro disagio. Si è rivolto ad essa Luca, 25 anni, che ha vissuto l’isolamento e la solitudine. Luca racconta che il giorno e la notte erano identici, mangiava e dormiva a qualsiasi ora, aveva perso tutti i suoi amici, e lo schermo era uno "stargate", un portale per un altro universo. Gli chiedono: "Esiste una cura?" E Luca espone una cura molto semplice ma efficace: "Scappate da quel computer!".