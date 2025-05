"Solidarietà a Fioravanti"

CasaPound Italia, attraverso una nota diffusa dalla sezione di Ascoli, ha espresso solidarietà al sindaco Marco Fioravanti in seguito a presunte minacce di morte ricevute dopo le polemiche legate alle celebrazioni del 25 Aprile nel capoluogo marchigiano. Secondo quanto riportato dal movimento, il primo cittadino avrebbe ricevuto 144 messaggi minatori provenienti da ambienti legati all’antifascismo. "Un episodio gravissimo che condanniamo senza esitazioni – si legge nel comunicato – A Fioravanti va la nostra sincera solidarietà".

CasaPound ha colto l’occasione per criticare quello che definisce "antifascismo militante", descrivendolo come una forma di "odio ideologico travestito da tolleranza" e sostenendo che episodi simili dimostrerebbero un clima culturale ostile a idee non allineate. "Ora che anche una figura istituzionale ha sperimentato direttamente questa macchina del fango e dell’intimidazione, ci auguriamo possa nascere una riflessione seria e profonda su certi automatismi culturali e politici. Forse è tempo di riconsiderare chi difende davvero la libertà, la sovranità e l’identità del nostro popolo e chi invece impone il silenzio agitando il feticcio dell’antifascismo" conclude la nota di Casapound.