Solidarietà post alluvione, Montegiorgio presente

Fra i ringraziamenti per il sostegno morale e materiale dopo l’alluvione che lo scorso 15 settembre colpì il nord delle Marche, il comune di Senigallia ha voluto pubblicamente ringraziare la comunità di Montegiorgio. Sabato scorso nella stupenda cornice del teatro ‘La Fenice’ di Senigallia il sindaco Massimo Olivetti, ha voluto ringraziare: privati, associazioni, enti e volontari che a vario titolo hanno collaborato durante emergenza alluvione. Presenti i volontari di Protezione civile, vigili del fuoco, associazioni di volontariato e una piccola delegazione di Montegiorgio composta da: Denni Trapè, segretario del Circolo Magnum di Montegiorgio; Simone Carducci, presidente del Comitato Palio e rappresentanza della società Piane Mg e Maria Giordana Bacalini vice sindaca di Montegiorgio. In occasione dell’ultimo Palio dei Comuni all’ippodromo San Paolo di Piane, il Comitato Palio, il Circolo Magnum organizzarono una cena con raccolta fondi il cui ricavato fu devoluto al Comune di Senigallia per la gestione dell’emergenza. "Spesso il piccolo gesto compiuto da tante persone – commentano i montegiorgesi – può fare la differenza"