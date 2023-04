Solita bagarre, tutti i lavori in programma

Si è tenuto mercoledì sera il consiglio comunale a Castel di Lama. Tra i punti all’ordine del giorno il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 comprensivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025. Previsti diversi lavori: 200 mila euro per l’efficientamento energetico per i plessi scolastici di via Carrafo, via Adige e la scuola Mattei, Inoltre un milione e mezzo di euro per contenere il dissesto idrogeologico in via della Pace. I consiglieri Cinzia Peroni e Vincenzo Camela hanno presentato due emendamenti: uno per il proseguimento della strada Transcollinare, l’altro per la costruzione dei marciapiedi da Piattoni verso Chiarini, che è stato accolto e votato all’unanimità. Come al solito l’assise non si è smentita: si è trattato di una seduta piuttosto movimentata, a tratti quasi teatrale. Ancora una volta protagonista dell’acceso dibattito il consigliere Gianluca Re, che non ha lesinato critiche alla maggioranza. Il sindaco Mauro Bochicchio a conclusione della seduta ha annunciato che Castel di Lama è stata inserita tra i castelli della Quintana.

m.g.l.