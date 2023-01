Sollini: "Contratti a tempo e mal pagati La gestione del sociale va ripensata"

di Angelica Malvatani

Il sociale è un mondo complesso, fatto di volontariato ma anche di imprese e cooperative che coprono servizi fondamentali. Un quadro che rientra nella riflessione aperta dalla Comunità di Capodarco con don Vinicio Albanesi che chiede un "welfare davvero umano, vicino alle persone". A rincarare la dose è il direttore della comunità, Riccardo Sollini (nella foto), che spiega come il terzo settore oggi sia messo all’angolo, con una sistematica e crescente distruzione dell’immagine e dei significati legati a questo mondo. "Mettendo in un unico calderone tutte queste realtà – dice Sollini –, esplode l’idea di un sistema terzo settore costituito da un generale ‘poco di buono’, da una serie di organizzazioni che rasentano l’illegalità, fatta di approfittatori delle situazioni di disagio". Eppure il non profit, chiamato a risolvere "tutte quelle questioni aperte a cui le logiche politiche non danno risposta: poveri, non autosufficienti, disabili", gestisce in prima persona servizi spesso essenziali, delegati direttamente dal sistema pubblico. "Una presa in carico delle fragilità – aggiunge – che diventa essa stessa fragile, con contratti a tempo, spesso a chiamata, mal pagati, con convenzioni brevi rispetto alla durata necessaria del servizio o con una precarietà di continuità". Dopo il documento sulla povertà, Sollini torna con una riflessione dedicata al terzo settore sempre più in difficoltà: "Non contiamo nelle scelte politiche, siamo sempre più additati come realtà ‘sporche’ e poco chiare, ma allo stesso tempo dobbiamo rispondere (spesso con fondi propri, volontariato e bandi al ribasso costante) a tutte le situazioni di disagio crescente".

Nel suo essere spina dorsale del sistema d’aiuto del nostro Paese il terzo settore per Sollini "rappresenta anche uno spazio di sperimentazione di economia sociale, di società solidale quanto più necessario in questa epoca decadente". Per il direttore della Comunità di Capodarco, ora la vera sfida è quella di riconoscere internamente la propria identità e capire quale responsabilità ha il terzo settore nel narrarsi. Va aperta una riflessione critica e profonda all’interno dello stesso mondo, vanno altresì condannate in maniera forte e senza sconti "quelle realtà che approfittano dell’essere imprese sociali, cooperative per nascondere malaffare. L’obiettivo è riuscire a far convivere in maniera nitida, l’anima solidale e la necessità di far quadrare i conti, in un equilibrio che dia dignità alle persone che lavorano e a quelle per cui si generano servizi".