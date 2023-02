"Solo chiacchiere, niente su cui avviare un dibattito serio"

Su come risolvere il problema dell’Autostrada per quanto riguarda l’ampliamento, venti anni fa il dibattito avveniva sull’arretramento dell’A 14 o la terza corsia nella sede di quella esistente. Oggi siamo fermi esattamente nello stesso punto. Carte, progetti, finanziamenti, nisba! "Alle comunità non è arrivato nulla – afferma il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini - Nulla di ufficiale su cui avviare un dibattito politico serio. Solo chiacchiere. Non ci sono scenari realistici, non si parla di risorse economiche, di progetti sostenibili territorialmente e di opinioni di territori coinvolti". Il sindaco, a ogni modo è per la terza corsia in sede, come il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, in linea con i colleghi interessati del problema. "Nel recente incontro avuto con i vertici di Aspi abbiamo approfondito con i tecnici le modalità con cui si stanno svolgendo gli interventi di manutenzione e valutato le possibili ulteriori misure per ridurre i disagi per gli utenti che rappresentano una grande preoccupazione per la nostra comunità e quelle limitrofe – afferma Spazzafumo –. Abbiamo inoltre confermato il sostegno di San Benedetto per la realizzazione della terza corsia lungo l’Autostrada A 14, con l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura in termini di percorribilità e sicurezza per tutti, utenti abituali e visitatori occasionali". La pensa allo stesso modo anche il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni: "Dopo la riunione dell’estate scorsa con la società Autostrade per l’Italia siamo ancora in attesa di conoscere il progetto di fattibilità per l’allargamento in sede, perché nel territorio ci sono tante criticità. Durante l’incontro abbiamo anche evidenziato che bisogna passare sotto incasati medioevali. Se non fosse possibile, solo allora si deve prendere in considerazione un eventuale arretramento, ma c’è da capire come e dove. Necessita uno studio approfondito. Questa tesi, ricordo, fu decisa all’unanimità".

La realizzazione della terza corsia, è cosa che si trascina da anni. Abbiamo sentito l’ex sindaco di Grottammare, poi presidente della Provincia di Ascoli, Massimo Rossi. "Sono stato sempre contrario all’arretramento poiché deturpa le colline, si tratterebbe di un’opera faraonica, dai costi esorbitanti e tempi di realizzazione epocali. Il male minore e razionale è quello di ampliare l’autostrada nell’attuale tracciato. Non è cosa facile, non si può negare, allora bisogna fare ricorso a contenute deviazioni nei punti critici. Quando ero presidente della Provincia incontrai l’allora ministro Di Pietro che avrebbe voluto ampliare tutto l’asse dell’A14 fino a Canosa, sempre in sede e con piccole deviazioni. L’arretramento sarebbe una perdita di tempo, di denaro e consumo del territorio".

Marcello Iezzi