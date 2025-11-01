Solo due blitz per il Picchio a Ravenna

Ascoli e Ravenna torneranno a sfidarsi al Benelli dopo 18 anni di attesa. L’ultima sfida andata in scena resta quella disputata in serie B che vide i romagnoli vincere 2-1 grazie ai gol di Succi e Chianese, poi seguiti dalla rete dell’allora bianconero Guberti. In quella stagione il Picchio riusì a vendicarsi nel match di ritorno con un roboante 5-0 (tripletta di Bernacci, Sommese e Maniero). Nella terra del sommo poeta Dante Alighieri sono 9 i precedenti (2 in B e 7 in C) già andati in scena con un bilancio in netto favore del Ravenna: 5 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni del Picchio. Le uniche due vittorie risalgono alle stagioni 1967-68 e 1968-69, quando il club aveva ancora la denominazione di Del Duca Ascoli. Il presidentissimo Costantino Rozzi salì al comando nel giugno 1968 per poi gettare le basi della storica scalata verso la prima serie A. Il primo acuto fu ottenuto alla vigilia del Natale ‘67 quando i bianconeri si imposero per 2-0. Nella stagione seguente il Picchio riuscì a ripetersi sbancando Ravenna per 1-0.

Domani con fischio d’avvio programmato alle 17.30 al segnale dell’arbitro Madonia di Palermo le due squadre torneranno a misurarsi per contendersi tre punti davvero pesanti per l’alta classifica dove a guidare c’è ancora l’Arezzo. Tra i pali ci sarà il ritorno di Vitale. Davanti a lui ecco la solita linea a quattro con Alagna a destra, la coppia centrale formata da capitan Curado e Rizzo. Mentre a sinistra potrebbe essere Pagliai a partire dal primo minuto, nonostante il recupero di Guiebre. In mediana nessun problema per Damiani che agirà ancora al fianco di Milanese. Inalterato il temibile quartetto offensivo con Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi a supporto del terminale Gori.

Sport e sociale. L’Ascoli Calcio al fianco del banco alimentare che sabato 15 novembre vedrà andare in scena la giornata nazionale della colletta alimentare. Il club bianconero, attraverso Curado, Nicoletti e Gori, ha voluto invitare tutti a recarsi in uno dei supermercati aderenti all’iniziativa per donare beni alimentari di prima necessità. L’acquisto sarà possibile anche online (bancoalimentare.it).

mas.mar.