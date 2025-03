"Solo promesse e le nostra zona continua ad allagarsi"

I residenti di via Valtesino, in zona Agraria a Porto d’Ascoli fremono, temendo nuovi allagamenti. Il portavoce Ercole Speca insiste con lettere e telefonate inviate agli amministratori sollecitando l’installazione della pompa di sollevamento, promessa da tecnici e vice sindaco, ma ancora non si vede nulla. Ogni volta che le previsioni meteo mettono pioggia sale la preoccupazione. Il presidente di quartiere ed i residenti della via avevano chiesto la realizzazione di una nuova linea di scarico delle acque piovane, mentre il Comune ha proposto l’installazione di una pompa di sollevamento. "Siamo ancora di fronte alle promesse – afferma Speca – Abbiamo fatto una raccolta di firme, abbiamo scritto lettere ed e-mail, ci sono state anche delle interrogazioni del consigliere Lorenzo Marinangeli. Intanto continuiamo a vedere l’acqua salire ogni volta che piove, con il rischio di subire un nuovo allagamento nei garage e negli scantinati, come accaduto più volte in passato. Chiediamo la messa in opera della pompa di sollevamento in tempi rapidissimi. C’è poi un’altra necessità lungo la via, l’installazione della pensilina per la fermata del trasporto pubblico che è stata distrutta dopo un incidente".