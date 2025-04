’Solo ricordi’ a Montalto, un innovativo teatro di comunità

‘Solo ricordi’ è il titolo della performance itinerante e immersiva che ha animato Montalto delle Marche tra le vie del borgo, i suggestivi panorami e le splendide sale affrescate di Palazzo Paradisi. Ma non sono stati solo ricordi quelli andati in scena, bensì forti emozioni e intense condivisioni, con risate e commozione. E’ stato un successo di partecipazione che ha visto oltre 110 persone assistere ai turni di ascolto e visione di uno spettacolo d’eccezione, quello del teatro di comunità, chiamato ‘Metro Teatro MontaltoLab’.

A guidare questo processo è stata La Casa di Asterione in collaborazione con Amat, entrambi partner del progetto, con Roberto Paoletti e Davide Cannella come curatori del percorso e Daniele Cannella per foto e sound design. Mentre i protagonisti assoluti di questo innovativo teatro di comunità sono stati 15 montaltesi (Maria Angellotti, Daniela Barbozzi, Giuliana Bruè, Camillo Capriotti, Paolo Caucci, Loretta Casaro, Laura Crotti, Maria Virgili, Maria Giuseppina Marota, Bruno Merlonghi, Letizia Tassotti, Fabio Torquati, Rosa Vena, Alfreda Vitali, Silvana Zummo), che si sono messi in gioco, donando il proprio tempo e il proprio entusiasmo.