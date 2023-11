’Sommelier Consiglia’, appuntamento al Calabresi

Un progetto nato dalla passione di alcuni ragazzi che, dopo aver conseguito l’attestato di sommelier di terzo livello, hanno deciso di portare avanti una start up nel mondo del vino. In tre anni di corso, tra una lezione e l’altra, sono nate delle amicizie e la loro passione si è, a mano a mano, trasformata in un’idea imprenditoriale. Si tratta di ‘Sommelier Consiglia’, che ha debuttato con il primo evento in programma fino a domani all’hotel Calabresi di San Benedetto. Pagando 10 euro, dalle 17 alle 20, si potranno degustare i vini accuratamente selezionati e abbinati a salumi, formaggi, olive fritte e molto altro. Il gruppo di giovani e dinamici pionieri dell’enologia sono tutti del territorio piceno e sono capitanati da Alberto Lippi e Giulio Luzi.