Somy in concerto a Villa Falconi

Questa sera il giovane cantautore emergente elpidiense, Michele Mazzaferro, in arte Somy, presenterà in anteprima il suo nuovo inedito ’Pupille’ a Villa Falconi di Sant’Elpidio a Mare. Somy, talento prettamente nostrano, sin da piccolissimo ha sempre avuto la passione per la musica. Non a caso già all’età di 5 anni, decide di iniziare gli studi di canto e pianoforte, con il supporto dell’insegnante Amanda Antinori. Somy, il ragazzo della porta accanto, dopo anni di stop torna con un nuovo progetto cantautorale, che rappresenta il punto di partenza di un nuovo viaggio coordinato dal’assistant manager Luca Ammoscato, noto al pubblico per aver seguito giovani artisti e personaggi del mondo dello spettacolo internazionale. ’Pupille’ è il nome del nuovo singolo, disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali. Una canzone scritta guardando il telegiornale e percependo un mondo che, giorno dopo giorno, arriva al suo declino.