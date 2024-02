Sonia Cicero direttore socio sanitario

Al fine di reclutare personale medico per sostituire i pensionamenti e potenziare la dotazione di alcune unità operative, oltre che per l’emergenza e urgenza e per l’anestesia e rianimazione, l’Ast di Ascoli, entro la fine del mese di febbraio, procederà con lo svolgimento delle selezioni anche per altri sei reparti. Nello specifico si tratta: della medicina interna (13 domande pervenute) dal cui avviso l’Ast vuole reclutare specialisti, sia per l’unità operativa dell’ospedale di Ascoli, sia per quella del nosocomio di San Benedetto, della gastroenterologia (6 domande pervenute) per avere specialisti da assumere per potenziare l’attività di endoscopia interventistica, dell’ortopedia (3 domande pervenute) per il reclutamento di specialisti che serviranno per potenziare le unità operative dei due ospedali, dell’oncologia (3 domande pervenute) al fine di potenziare l’unità operativa che lavora sui due ospedali e che da novembre risulterà priva di un medico per pensionamento. E ancora, avvisi sono stati pubblicati anche per la medicina trasfusionale (5 domande pervenute) per assumere almeno 2 specialisti, trattandosi di una unità operativa con carenza di personale e con medici in assenza temporanee, ma di lunga durata, e per l’anatomia patologica (una sola domanda pervenuta) per reclutare uno specialista in sostituzione di una cessazione. Successivamente si procederà per altre branche specialistiche. E’ stato infine nominato, con determina del direttore generale Nicoletta Natalini, il direttore socio-sanitario dell’Ast di Ascoli. Si tratta di Sonia Carla Cicero e l’incarico, con decorrenza dal 19 febbraio, avrà la durata di quattro anni.

Lorenza Cappelli