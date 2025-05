Sonia Gaspari con Giocamondo all’expo di Osaka

A soli 19 anni, Sonia Gaspari, studentessa universitaria e talentuosa ballerina originaria di Ripatransone, rappresenterà, unitamente ad altri 19 colleghi le Marche all’Expo di Osaka 2025, portando con sé il cuore e l’anima del suo amato borgo marchigiano. A convincere la giuria del bando promosso da Giocamondo Study è stato un video turistico autentico e creativo, realizzato con uno stile artistico personale e appassionato. Nel video, la giovane ha saputo raccontare la bellezza, la storia e l’identità di Ripatransone, trasformando immagini e parole in emozione pura. Dopo una selezione regionale molto competitiva, Sonia è tra i vincitori, aggiudicandosi una sponsorizzazione da 2.000 euro offerta dalla Regione Marche. Un traguardo importante che le aprirà le porte di uno dei più grandi eventi internazionali dedicati a innovazione, cultura e sostenibilità. "Per me è un’occasione unica – ha affermato Sonia Gaspari – Portare Ripatransone all’Expo significa raccontare le mie radici, la mia storia e l’amore per la mia terra in un contesto globale". Sonia sarà ambasciatrice delle Marche davanti al mondo, dimostrando che dai piccoli borghi italiani possono nascere sogni straordinari.