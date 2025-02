Sono accusati di rapina e furto, in tre a processo

E’ in corso davanti al Collegio del tribunale di Ascoli il processo a carico di tre persone, due sambenedettesi e un extracomunitario, accusati di rapina e furto aggravato in concorso per fatti risalenti all’estate del 2016. Il 16 giugno del 2016 i tre ragazzi avrebbero rubato una bicicletta parcheggiata all’ospedale Madonna del Soccorso. Lo stesso giorno avrebbero affrontato un ragazzo nella pineta di viale Buozzi rubandogli il telefonino, dietro la minaccia di accoltellare lui e l’amico. Un’altra bicicletta l’avrebbero rubata di nuovo il 26 giugno all’ospedale. I furti sono proseguiti il 7 agosto quando due dei tre imputati avrebbero rubato un altro telefonino che una ragazza l’aveva appoggiato su una panchina in viale Buozzi. L’ultimo episodio è contestato ad uno dei sambenedettesi; il 13 febbraio 2017 avrebbe rubato l’ennesimo telefonino, dandosela a gambe dopo averlo chiesto in prestito al proprietario per fare una chiamata urgente. I tre imputati sono difesi dagli avvocati Occhiochiuso e Carnevali.