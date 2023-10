"Sono dati incompleti, perdita troppo alta"

A inizio agosto facemmo una sorta di sondaggio tra gli albergatori di Grottammare per capire in che termini si stava avvertendo la flessione turistica, poiché sembrava palpabile che sulle spiagge vi fosse meno gente, che nei parcheggi, di solito super affollati, si trovavano ancora posti liberi. Ebbene, i titolari degli hotel più grandi della città, affermarono che avrebbero avuto la struttura piena solo nelle due settimane a cavallo del Ferragosto, per il resto almeno il 30% in meno. Dai numeri, però si legge che sarebbe andata ancora peggio. Il meno 50% a livello di presenze, preoccupa non poco, ma il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi non ne è convinto. "La prima cosa che mi sento di dire è che i dati statistici sono sicuramente incompleti. Qualche struttura ricettiva non ha trasmesso i dati o li ha trasmessi in maniera errata. Oppure c’è stato qualche problema tecnico. E’ impossibile che gli arrivi e le presenze siano diminuiti del 50%. Anche senza vedere i numeri, ma basandomi sulle sensazioni e sulle percezioni avute durante i mesi estivi, sentendo anche vari operatori del settore, un dato così è inverosimile. Al contrario i dati in nostro possesso relativi alla tassa di soggiorno, applicata nel nostro comune per i soli mesi di luglio e agosto, danno un quadro sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Questo vuol dire che i mesi più importanti della stagione estiva hanno registrato gli stessi numeri dell’anno precedente. Probabilmente c’è stata una diminuzione di arrivi e presenze nei mesi di maggio e giugno a causa del tempo che quest’anno non è stato favorevole. Questo però non giustifica assolutamente una diminuzione del 50%".

ma. ie.