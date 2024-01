"Sono già arrivate le prenotazioni per l’estate"

Siamo alla fine di gennaio e già trapelano le prime avvisaglie di una stagione turistica che, incrociando le dita, potrebbe profilarsi molto positiva. Tutto, ovviamente, dipenderà dal tempo che è sempre più imprevedibile, ma il ’barometro’ dell’Acot (associazione cuprense operatori turistici) precede fiducia. "Con un certo anticipo quest’anno stanno già arrivando le prenotazione per la prossima estate – afferma Milva Ricci, presidente dell’Acot – In questa fase abbiamo in corso la promozione attraverso il web e poi saremo presenti alla Bit (borsa internazionale del turismo) che si terrà dal 4 al 6 di febbraio e quest’anno saremo presenti anche alla Fiera del tempo libero e dei viaggi di Monaco di Baviera. A seguire collaboreremo nell’organizzazione degli eventi estivi insieme con il comune di Cupra Marittima e con la proloco. Siamo fiduciosi per una bella estate, poiché stanno arrivando già le prenotazioni dal centro e dal nord dell’Italia". Rilevanti, ai fini di arrivi e presenze saranno i ponti di Pasqua e Primo maggio, giugno ed i primi 20 giorni di settembre, che sono i periodi che fanno la differenza.