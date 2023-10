"Sono rimasta senza condividere varie scelte"

Si è consumata, in questi giorni, l’ennesima crisi dell’amministrazione Spazzafumo: una crisi che affonda le proprie radici nel 2022, e che parte dalla fuoriuscita di Luciana Barlocci, nonché Giorgio e Simone De Vecchis, per sfociare nelle dimissioni di Lina Lazzari da assessore alla cultura. Un addio che, come spesso avviene in questi casi, non è avvenuto senza frizioni: la professoressa, a pochi giorni dalla propria decisione, racconta la propria esperienza di governo, da unica assessora di sinistra in una giunta che non va più in là del centro di stampo cattolico. Un periodo complicato, contrassegnato da mal di pancia dissimulati, attacchi e tatticismi di ogni sorta. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per Lazzari, è stato il naufragio del progetto culturale con cui si era ripresentata, dopo anni, alla cittadinanza. L’assessora senza deleghe riparte da inizio settimana: "Martedì mattina – afferma Lazzari - mi è stato fatto capire chiaramente che mi sarebbero state ritirate le deleghe, perché a chiederlo erano stati sei consiglieri. Pertanto ho protocollato una lettera che non si prestava ad equivoci, con cui rimettevo le deleghe nella disponibilità del sindaco". I momenti in cui si sarebbe potuta aprire una crisi, in questi mesi, sono stati tanti: "Sono rimasta anche se non ho condiviso alcune scelte e situazioni politiche, di cui ho parlato all’interno del gruppo amministrativo. Ad esempio, riguardo alla Bambinopoli. Ho assicurato la mia permanenza anche se ci sono state discussioni di un’ora e mezzo su come riasfaltare via Volta, in una città con così tanti problemi". E, per quanto riguarda le Frecce Tricolori, "Non ho mai contestato la bontà dell’evento – stigmatizza Lazzari - ma forse la gestione". Nel sottobosco si è agitata la strategia politica, ma la professoressa dice di non averne voluto sapere: "Sono rimasta - continua Lazzari - nonostante sei mesi dopo l’insediamento un consigliere comunale sia venuto da me, dicendomi di aver elaborato una strategia in base alla quale, in considerazione della mia età, mi sarei dovuta dimettere ed entrare in consiglio".

Ma altrettante sono state le medaglie da appuntarsi al petto: dalla riqualificazione di villa Rambelli e della villa marittima del vecchio incasato, alle scommesse della stagione teatrale – per la quale si registra il sold out - e della biblioteca comunale, "che oggi è un fiore all’occhiello della città". Lazzari quindi ha rivendicato il proprio operato anche in merito alle mense scolastiche: "Ne ho voluto l’esternalizzazione, e ora la ditta sta lavorando bene". E ora? Ora il sindaco dovrà ufficializzare la propria decisione, dopodiché sarà necessario un confronto con Umberto Pasquali, che chiede a gran voce un proprio assessorato. La diatriba, in ogni caso, andrà risolta entro l’anno.

Giuseppe Di Marco