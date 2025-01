Sono spariti i monopattini a noleggio in città

Da un paio di settimane i monopattini elettrici a noleggio sono introvabili a San Benedetto. Dopo la fine del 2024, infatti, il servizio si è fermato e sulla piattaforma di geolocalizzazione fornita dall’app dell’azienda che gestisce il noleggio non sono più visibili i dispositivi che fino a dicembre scorso popolavano la città. La situazione ha generato non poche domande tra gli utenti e gli operatori del settore, con una problematica di fondo che si lega alle recenti modifiche al codice della strada. Alla base dello stallo c’è la necessità di chiarimenti sulle nuove disposizioni normative che regolano la gestione dei monopattini elettrici. Secondo le aziende del settore, molte delle regole introdotte non risultano chiare, alimentando incertezza tra gli operatori. L’azienda responsabile del servizio a San Benedetto non ha rilasciato dichiarazioni specifiche, limitandosi a precisare che "è in attesa di indicazioni più chiare" prima di riattivare il servizio. Dal lato comunale il vicesindaco Tonino Capriotti ha dichiarato: "Da parte nostra non ci sono problemi per la riattivazione del servizio, quando l’azienda vorrà saranno liberi di ripartire".

Secondo quanto comunicato, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il 2025, necessaria per l’erogazione del servizio è stata presentata regolarmente. Tuttavia, permangono ostacoli che riguardano l’attuazione concreta delle nuove regole. Tra i punti più critici vi è l’obbligo del casco ma anche e i limiti di velocità che devono essere rispettati dai dispositivi. Inoltre, una questione rilevante riguarda il posizionamento dei monopattini. Con le modifiche al codice della strada, questi ultimi vengono trattati come veicoli e dovrebbero quindi essere parcheggiati esclusivamente in appositi stalli predisposti dal comune. A San Benedetto del Tronto, tuttavia, questi stalli non sono stati ancora creati. Un interrogativo cruciale riguarda inoltre il mancato ricollocamento dei monopattini negli stalli predisposti: cosa accadrebbe in tali casi? Pagherebbe il fornitore del servizio? La mancanza di risposte a domande di questo tipo spinge l’azienda a temporeggiare, rimandando ogni decisione operativa. Guardando alla situazione in altri comuni italiani, si osservano tentativi di adattamento alle nuove normative, e ciò potrebbe rappresentare uno spunto utile per San Benedetto del Tronto. Tuttavia, per il momento, la prospettiva più concreta sembra essere quella di un’attesa prolungata, in attesa che tutti gli aspetti normativi vengano chiariti.

Emidio Lattanzi