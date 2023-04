Sono tutti aperti i musei civici

Sono tutti aperti, oggi, ad Ascoli, in occasione della festività del 25 aprile, i musei civici dove il fine settimana scorso sono stati registrati ottimi numeri. Visitabile è anche il teatro Ventidio Basso, anch’esso molto visitato nel weekend. Quest’ultimo osserva il seguente orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il costo del biglietto intero è di 4 euro, ridotto per bambini dai 6 ai 14 anni di 2 euro, gratuito per guide turistiche, persone con disabilità e accompagnatore. Info: 3515481174. Per quanto riguarda i musei comunali: la pinacoteca è aperta dalle 10 alle 19, il Forte Malatesta con il museo dell’alto medioevo dalle 11 alle 19, la galleria d’arte contemporanea ‘Osvaldo Licini’ e il museo dell’arte ceramica in piazza San Tommaso dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche il museo archeologico statale, oggi, è aperto tutto il giorno (dalle 8.30 alle 19.30), e eccezionalmente è ad ingresso gratuito per tutti. Dai musei all’enogastronomia, fino al primo maggio piazza Arringo ospita l’edizione 2023 di Fritto misto: nel palafritto sarà possibile degustare fritture italiane e internazionali. E ancora, sotto la loggia dei Marcanti, fino a martedì, sono presenti gli artigiani del mercatino ‘Arte picena’.

l. c.