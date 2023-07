Sopraelevata Ascoli-Mare, Erbacce e Rovi Invadono la Carreggiata

La sopra elevata Ascoli-Mare ha bisogno di una bella ripulita e in particolare la rampa di discesa verso il sottopasso di via Brodolini che si collega alla statale Adriatica sulla rotatoria di via San Giovanni e la rampa di risalita, verso San Benedetto, sempre in via Brodolini. Procediamo per ordine. Sulla sopra elevata, dall’imbocco di via del Cacciatore verso sud le erbacce sono cresciute su entrambi i lati della carreggiata in modo consistente, rendendo una brutta immagine per i turisti che escono dal casello di San Benedetto e si dirigono verso la città. La situazione peggiore, però, riguarda entrambe le rampe di accesso e di uscita della sopraelevata, dove i canneti hanno letteralmente invaso parte della carreggiata, in particolare sulla rampa di risalita, dove la strada si è ristretta notevolmente, mentre sull’altra a farla da padrona sono veri e propri banchi di rovi. Inutile dire che non si vedono più le protezioni laterali completamente inglobate dalla vegetazione. Se da un lato è vero che le piogge hanno favorito la crescita di canne e rovi, dall’altra è altrettanto vero che la Provincia dimentica puntualmente la manutenzione dei tratti della sopra elevata. Ne vanno di mezzo la sicurezza della viabilità e l’immagine della fascia costiera del Piceno.

ma.ie.