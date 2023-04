Sopraelevata, auto prende fuoco

Notte movimentata sulla sopraelevata Ascoli-Mare nella zona delle aree di servizio. Intorno all’una fra venerdì e sabato, un’Alfa Romeo Giulietta ha preso fuoco mentre era in marcia da sud verso San Benedetto. Il conducente, quando si è accorto che dal vano motore iniziava ad uscire il fumo, ha avuto il sangue freddo di approfittare della vicinanza del piazzale del distributore di carburante, in modo da non creare disguidi alla normale viabilità, da dove ha chiesto aiuto ai soccorritori. Nel frattempo non è rimasto con le mani in mano, si è procurato un estintore ed ha iniziato le operazioni di spegnimento per limitare i danni in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento di San Benedetto. I pompieri hanno poi completato l’operazione con la messa in sicurezza del veicolo che in seguito è stato rimosso con il carro attrezzi. I danni, sono, ad ogni modo, importanti. Nessuno si è fatto male è questa è la cosa più importante.