Sopraelevata, due feriti dopo tamponamento

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento accaduto intorno alle 11 di ieri sulla sopraelevata Ascoli Mare in direzione della Piscina comunale. Per cause in corso d’accertamento le due vetture dirette verso sud, si sono urtate e gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti. Si tratta di U.C di 48 anni, residente a Spinetoli, e K. S. di 23 anni residente a Folignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di San Benedetto per regolare la viabilità ed eseguire i rilievi. I feriti, per fortuna, non hanno subito danni molto seri. La viabilità, a quell’ora molto intensa sulla strada ad alta percorribilità, ha subito forti rallentamenti con incolonnamenti che sono diventati più consistenti nel momento in cui venivano eseguiti i rilievi tecnici del sinistro.