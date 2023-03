Sopralluogo alla scuola Speranza "Entro fine anno sarà pronta"

Cantiere aperto nello storico edificio che ospita la scuola Speranza di Grottammare, dove sono in corso importantissimi lavori di consolidamento per la messa in sicurezza antisismica. Lavori per circa un milione di euro finanziati dal ministero dell’Istruzione, che vengono eseguiti dalla ditta Edil Domus srl con sede a Roccaraso e che ieri ha ospitato una classe quinta sezione costruzioni, ambiente e territorio, dell’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare, presente la dirigente Sabrina Vallesi, il sindaco Piergallini, il vice sindaco Rocchi, l’architetto Bernardini Novelli, la dirigente dell’Isc, professoressa Luigina Silvestri. La delegazione è stata accolta dagli architetti Francesco Caterini e Rossella Sestile, rappresentanti della ditta appaltatrice e dall’ingegnere strutturista Carlo Cesaroni che ha spiegato agli studenti i dettagli dell’intervento di consolidamento dell’edificio con intelaiature di ferro che hanno "ricucito" le strutture portanti alle pareti e rinforzato i solai di tutta l’ala est, in modo da elevare la resistenza ad eventi tellurici con un indice di sicurezza molto alto.

Il sindaco Piergallini ha ricordato le difficoltà superate per l’esecuzione dei lavori, soprattutto per il primo cantiere, quello riguardante la sostituzione del tetto di cemento con quello di legno ed ha ripercorso le date storiche dell’antico palazzo che fu inaugurato nel 1912 dal figlio dell’onorevole Alceo Speranza. "Metterlo in sicurezza è stata un’impresa titanica – ha affermato Piergallini –. Contiamo di restituire la scuola completamente messa in sicurezza e con nuovi spazi, entro la fine dell’anno". "Non vediamo l’ora di riportare le classi in questa scuola – ha affermato la dirigente Silvestri – abbiamo finanziamenti per la digitalizzazione delle aule che sono ancora fermi".

Marcello Iezzi