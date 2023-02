Sopravvisuta alla mafia, Margherita Asta presenta il suo libro

Domani, alle 17, alla libreria Rinascita, Spi-Cgil e associazione ‘Libera’ organizzano la presentazione del libro ‘Sola con te in un futuro aprile’ alla presenza della co-autrice Margherita Asta che aiuterà a capire come la mafia sia nemica di tutti, anche di chi non ha nulla a che fare con dinamiche mafiose. Un percorso lungo e drammatico ha portato Margherita Asta dalla rabbia di quando nel 1985, a soli 10 anni, ha perso la madre e i due fratellini di 6 anni in un attentato di mafia, alla consapevolezza di oggi che la porta ad essere attivista di ‘Libera’. Quei lutti subiti furono assolutamente casuali, e lei stessa solo per caso è scampata alla morte. Come ogni giorno sua madre Barbara stava portando i figli a scuola e sarebbe stata con loro anche Margherita, se non avesse preferito condividere il percorso con una compagna di classe. Quel 2 aprile 1985 a Pizzolungo, vicino Trapani, la mafia aveva organizzato un attentato al giudice Carlo Palermo, che fallì perché al momento dello scoppio, a schermare l’auto del giudice sopraggiunse casualmente quella diretta a scuola di Barbara Asta, che si disintegrò insieme agli occupanti.

l. c.