Sopravvisuto all’incidente: "La bella faccia della sanità, così hanno curato mio figlio"

"In questi giorni si fa un gran parlare male della sanità, ma credo che sia necessario fare alcune importanti riflessioni. La sanità nelle Marche non è solo espressione negativa, ma vanta anche eccellenze. Lo dico dopo aver sperimentato un lungo e difficile calvario con mio figlio, rimasto vittima di un terribile incidente stradale". Sono le parole della signora Silvia Maranci, che parla dopo quasi un anno da quel terribile schianto, avvenuto il 29 settembre 2024, nella galleria San Giuseppe di Rosara, che ha coinvolto il figlio Alfredo Cicconi, che era anche lui in sella ad una moto. "Gli incidenti cambiano per sempre la vita delle persone – prosegue la Maranci –, quello che ha coinvolto mio figlio è stato terribile, ha visto la morte di un suo carissimo amico Alessio Pasquelli, che aveva solo 26 anni e Fernando Casciaroli. Ricordo tutto di quel giorno, i ragazzi che partivano felici in moto, l’idea che avrebbero trascorso una giornata spensierata a Cingoli, la quotidianità. Poi la notizia dell’incidente, la corsa verso la galleria, che era un inferno. Tutto cambia, improvvisamente, drammaticamente. Sono stata trascinata in un vortice di morte e dolore. Ricordo le luci delle sirene nella galleria, non ho trovato il coraggio di entrare. Sono rimasta fuori. Muta, in attesa. Poi mio marito, che mi diceva che Alfredo era vivo e che l’eliambulanza l’avrebbe trasportato al Torrette. Le mi preghiere, le mie speranze piano piano prendevano strada. Ricordo la corsa verso Ancona, le ore di attesa, scansare i pensieri terribili. Mi ripetevano: ‘Dobbiamo solo aspettare’. Ricordo i momenti in cui l’ho potuto rivedere, la gioia, ma anche la percezione della gravità delle sue condizioni, le difficoltà, soprattutto quando abbiamo dovuto dirgli che il suo amico non c’era più. Mio figlio è rimasto ferito gravemente, sono iniziati gli interventi, per cercare di restituirgli un po’ di autonomia alla mano. C’è stata una dottoressa Rosanna Fantasia, che l’ha seguito con una dedizione, che non ha eguali. In quei momenti è importante non sentirsi soli, quella dottoressa ci ha seguiti in tutte le visite. A Torrette sono stati bravi, premurosi e umani. Non lo dimenticherò mai". Cosa prova in quei momenti una mamma? "Un coraggio, che non so neanche io da dove arrivi. Quei sanitari posso solo ringraziarli. A loro si aggiunge anche l’opera insostituibile del dottor Roberto Urso, che ha effettuato l’operazione, che non ho pagato all’ospedale Maggiore di Bologna. Un intervento per ricostruire il polso, finora bloccato. Un ottimo lavoro, che ci lascia tante speranze. Credo che la nostra sanità sia migliorabile, sicuramente, ma ci sono tante eccellenze". Cosa si sente di dire a distanza di quel terribile incidente? "Mi sento di ringraziare tutti, i sanitari: i vigili del fuoco, che sono stati tra i primi ad arrivare. Il loro lavoro è encomiabile, per il coraggio e la forza che mettono. Alfredo sta recuperando, nonostante ci sono danni irreparabili e continuano gli interventi. Un grazie va anche agli amici, che non lo hanno mai lasciato solo. Abbraccio le mamme dei ragazzi che non ci sono più e chiedo di non giudicare le dinamiche degli incidenti. I ragazzi hanno tanto di buono, spesso siamo così distratti, che non sappiamo coglierlo!". Maria Grazia Lappa