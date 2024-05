Sopresa a Maltignano: arriva la lista di Flamini

Sembrava tutto scontato, a Maltignano, per la riconferma a sindaco di Armando Falcioni, primo cittadino uscente che nell’ultima tornata amministrativa del 2019 gareggiò da solo e non ebbe problemi a raggiungere il quorum per poter dare avvio al suo secondo mandato. Nelle ultime ore, invece, nel comune piceno è spuntata a sorpresa una seconda lista. Si tratta di ‘Visione Comune’, a supporto del candidato sindaco Claudio Flamini. Ex assessore dal 2014 al 2019, proprio nella prima giunta Falcioni, è reduce da un’esperienza come consigliere comunale, sempre in maggioranza, terminata anzitempo dopo essersi dimesso due anni fa. Ora, per Flamini, la nuova sfida: diventare primo cittadino. "Ho deciso di mettermi in gioco per il mio paese, in una veste diversa da quella degli anni passati – spiega l’aspirante sindaco –. Ho sempre vissuto Maltignano al 100 per cento, facendo parte di diverse associazioni già dal lontano 1997 ed oggi sento il bisogno di dare una scossa, insieme alla mia squadra, ad un paese fermo nell’oblio, dove tutto è sopito, dove si è fatto finta di cambiare ma alla resa dei conti non si è cambiato mai nulla. Quello che più mi ha spinto a fare questo passo, sono state le esortazioni dei cittadini ma anche il supporto e l’incoraggiamento degli amici che stanno portando avanti con me questo progetto. Un progetto costruito con persone di diverse estrazioni politiche, perché noi non crediamo nei simboli ma crediamo nelle persone. Persone oneste, trasparenti, con cui ho parlato personalmente, a cui ho esposto i miei obiettivi ed i miei progetti, ascoltando anche i loro: così, è emersa la volontà di risollevare Maltignano e riportare il paese alla dimensione che merita. Sarebbe stato più semplice voltarmi dall’altra parte e lasciare le cose come stanno – conclude Flamini -. Ma questo non fa per me, che nutro da sempre un profondo amore per Maltignano. Ritengo sia ora di apportare un vero e proprio cambiamento nell’amministrazione del nostro territorio". La lista ‘Visione Comune’, con Claudio Flamini candidato sindaco, è composta da dieci aspiranti consiglieri, tutti maltignanesi. Si tratta di Federica Filiaggi (anch’essa ex consigliera comunale di maggioranza), Lucio Fratini, Cristian Cinciripini, Rosella De Nicolais, Valentina Di Martino, Costantino Bilotta, Vincenzo Gaspari, Francesco Vitelli, Lavinio De Micheli e Gianluca Mascetti.

Matteo Porfiri