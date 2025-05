Sora batte Atletico Ascoli 2-0: decisivi Bouabre e Digilio

ATLETICO 0 SORA 2

ATLETICO (4-4-2): Pompei; Baraboglia, D’Alessandro (39’st Dondoni), Nonni, Feltrin (19’ Coquin); Ascoli, Vechiarello, Severini (7’st Olivieri), Scimia (7’st Minicucci); Maio, Didio (19’st Valentino). A disp.: Galbiati, Ceccarelli, Dondoni, Camilloni, Gerlero. All.: Simone Seccardini.

SORA (4-3-3): Simoncelli; Ippoliti, Ferrari, Fili, De Luca (19’st Mellini); Bouabre (26’st Tortora), Marrale, Marchetti (9’st Orsi); Pacchioni, Digilio, Rao (29’st Fagotti). A disp.: Bianco, Salviato, Di Prisco, Bauco, Gomez. All.: Massimiliano Schettinio.

Arbitro: Palma di Napoli

Reti: 24’pt Bouabre, 4’st Digilio su rigore.

Note: Spettatori 400 circa di cui 180 ospiti. Ammoniti: Feltrin, Ascoli, Marchetti, Angoli: 7-4. Rec.: 1’-4’

Le motivazioni alla fine hanno fatto la differenza. Il Sora doveva vincere per provare ad evitare i playout, l’Atletico per mantenere il settimo posto. E alla fine ha prevalso la determinazione degli ospiti che si sono imposti 0-2 senza però riuscire ad evitare gli spareggi per non retrocedere. La partita è stata comunque piacevole, almeno nel primo tempo.

Parte meglio il Sora, con corsa e grinta, poi esce l’Atletico Ascoli e va vicinissimo al gol: verticalizzazione di Feltrin per Maio servizio in mezzo per Didio e conclusione deviata in corner dal portiere Simoncelli. Dalla bandierina Vechiarello, colpo di testa di Maio sul secondo palo, palla fuori. Al 24’ passa il Sora: cross basso di Digilio, dormita generale della difesa, Bouabre anticipa Nonni e infila all’angolino alla sinistra di Pompei. Pronta la reazione dei bianconeri con una rovesciata di Maio respinta da Ferrari, sulla ribattuta Feltrin esalta il portiere Simoncelli. Punizione di Vechiarello, colpo di testa sul secondo palo di D’Alessandro, respinge il portiere.

La ripresa si apre con il fallo di Vechiarello in area su Digilio. Dal dischetto lo stesso numero 7, spiazza il portiere Pompei. Episodio dubbio in area Sora con il colpo di testa di Baraboglia respinto dal portiere forse dopo che il pallone aveva superato la linea di porta. Al 15’ brutta uscita di Simoncelli e Maio in rovesciata conclude fuori. Ultimo brivido nel recupero con Olivieri che anticipa il portiere e viene steso in area. Rigore netto, ma non per l’arbitro Palma.

Finisce 0-2, l’Atletico Ascoli chiude al decimo posto, mentre il Sora dovrà comunque disputare i playout contro il Roma City.

Valerio Rosa