Sorpresa cultura: "Teatro boom"

Teatro, musica e letteratura: dietro la costante spinta di Lina Lazzari, il comparto cultura sta cercando di riemergere per farsi ambito di punta dell’amministrazione culturale. Al netto dello scarso finanziamento concesso dalle casse comunali, l’assessore più critico nei confronti di sindaco e giunta ha ottenuto risultati importanti per quanto riguarda la stagione teatrale, e nei prossimi mesi cercherà di portare in riviera nomi di rilievo in qualsiasi ambito artistico. Intanto, i numeri della ribalta sono piuttosto confortanti: l’ultimo cartellone del Concordia, su 17 serate, ha totalizzato 4.664 presenze. Più nel dettaglio, le 14 serate in abbonamento hanno portato a teatro 3.781 spettatori di cui 308 abbonati. Felice il riscontro relativo al teatro dei ragazzi, con i suoi 883 biglietti strappati. Il dato è tanto più incoraggiante se lo si confronta con quello della stagione 2021-2022, che si è ‘fermato’ a 13 serate per un totale di 2.766 presenze, di cui 2.067 per gli appuntamenti in abbonamento, 116 fuori abbonamento e 583 presenze nel teatro dei ragazzi. "Con mia grande soddisfazione la stagione è andata molto bene – ha detto Lazzari – abbiamo fatto sold out ovunque. La serata che mi ha colpito di più è stata quella dei bambini, perché abbiamo avuto un numero di richieste superiore ai posti disponibili. Evidentemente ai sambenedettesi è tornata la voglia di uscire di casa e il sentore generale è che la città si stia muovendo dal punto di vista culturale".

Le buone notizie non finiscono qui. A San Benedetto infatti dovrebbero anche arrivare nomi di punta della scena artistica nazionale e non solo: Nicola Piovani per la rassegna di ‘Nel cuore, nell’anima’ e Maurizio De Giovanni nell’alveo degli ‘Incontri con l’autore’. "Sin dall’inizio avevo in animo di mantenere la cultura a contatto con la gente, e per farlo bisogna muoversi con le forze locali, dando loro voce – ha concluso Lazzari – Non sono contraria a collaborazioni con Ascoli: la vecchia rivalità non porta da nessuna parte e quindi un’oculata politica possa portare vantaggi alle nostre città. Questo però significa che tutto quanto deve essere discusso paritariamente, che nessuno deve avere il diritto di primogenitura. Bisogna mettersi attorno ad un tavolo e valorizzare ciò che si ha. Il Piceno Film Fest, o la mostra su Van Norton sono esempi di buona collaborazione del nostro territorio: un concetto che non deve rimanere parola vuota, ed essere praticato, includendo non solo le maggiori città, ma anche i piccoli paesi".

Giuseppe Di Marco