Sorpresa Damilano per Ferretti

Il Centro Marcia Solestà e il sestiere di Porta Solestà hanno celebrato la lunga attività di uomo di sport e di educatore di Vincenzo Ferretti. Lo hanno fatto con una serata alla Taverna del Sole, regalando a Ferretti la presenza di tanti amici e sportivi, compresa quella, straordinaria e a sorpresa, di Maurizio Damilano, ex marciatore, campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km.

"Ad Ascoli c’è l’inizio e la fine del mio percorso, almeno a livello di campionati ufficiali federali – ha detto Damilano – è stato così nel ’76, quando ho iniziato la mia carriera partecipando al Giro di Solestà, fino ’92 quando l’ho chiusa qui; ma sono tornato e ho gareggiato anche tante altre volte. Venire ad Ascoli e incontrare tanti amici è un piacere: una parte del mio cuore è in questa splendida città".

La festa di Vincenzo Ferretti e del Centro Marcia Solestà è stata l’occasione per tornare ad Ascoli. "L’ho conosciuto nel ’76 – ha raccontato il campione olimpico – tra noi c’è un legame che è rimasto sempre vivo e non solo quando gareggiavo, ma anche negli anni dopo, quando ero invitato alle manifestazioni di marcia in Ascoli. E’ stata una vita, di lui ex marciatore e io da marciatore, che abbiamo vissuto insieme".

Una serata organizzata da Cesare Cappelli e Peppe Silvestri, col contributo del sestiere e di Gabriele Cinelli che ha realizzato opere in dono. Peppe Ercoli