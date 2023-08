Sorpresa Finestra: "Ma devo crescere"

Al debutto, nell’edizione di luglio, stupì tutti. Chiuse in testa la prima tornata, per poi commettere degli errori nella seconda e concludere comunque la sua prima Quintana con un ottimo terzo posto. Per Tommaso Finestra, chiamato dal sestiere di Sant’Emidio a sostituire l’infortunato Pierluigi Chicchini, quella di domenica sarà una bella occasione. Anche, e soprattutto, in vista del futuro. "Rispetto a un mese fa c’è sicuramente un pizzico di consapevolezza in più rispetto alle mie potenzialità e alla situazione che avrò davanti – conferma il 22enne ternano –. Spero di migliorare la prestazione di luglio. Mi fa piacere che molti pensino che io sia stata la rivelazione dell’ultima giostra, ma sono anche consapevole del fatto che occorre crescere. Darò il massimo, anche stavolta, puntando sul cavallo che mi darà maggiori garanzie. Il futuro? Vediamo. Intanto pensiamo alla Quintana di agosto".