Sorpreso a rubare in centro, il ladro finisce in carcere

E’ stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto il ladro trentottenne abruzzese, noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri di San Benedetto che l’hanno sorpreso nel centro cittadino nella notte fra giovedì e venerdì mentre compiva furti e danneggiamenti nelle attività commerciali. Gli accertamenti dei carabinieri, a ogni modo, vanno avanti poiché sembra che lo stesso abruzzese durante l’impresa criminosa abbia compiuto danneggiamenti anche nella Galleria Piunti che collega via XX Settembre e via via Crispi. I militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile stanno visionando le immagini della telecamera che sorveglia la Galleria. Fino a questo momento quindi, restano tre i negozi visitati con certezza: TrendyMika, negozio di abbigliamento donna in via Secondo Moretti; Blondie, abbigliamento e accessori per donna, che si trova in via XX Settembre e la gelateria Cremosè che si trova all’angolo fra via Secondo Moretti e via Montebello. Il malvivente, che è conosciuto dalle forze dell’ordine dovrà rispondere di vari reati, compreso furto aggravato e danneggiamento. Un’impresa crimonosa che è stata interrotta grazie all’intervento della pattuglia del radio mobile che stava svolgendo attività di controllo del territorio.