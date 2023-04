Sorpreso a rubare, resta in carcere

L’uomo di 38 anni, abruzzese, arrestato nella notte fra il 30 e il 31 marzo dai carabinieri di San Benedetto, che l’hanno intercettato in pieno centro mentre stava compiendo una serie di furti nelle attività commerciali sull’isola pedonale, resta in carcere. Le indagini dei militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile hanno accertato che il ladro ha compiuto un furto anche nel bar ’B 77’ di via XX Settembre. Va ricordato che quella notte i carabinieri hanno fermato l’uomo dopo che aveva compiuto i furti al TrendyMika, negozio di abbigliamento donna in via Secondo Moretti; Blondie, abbigliamento e accessori per donna, che si trova in via XX Settembre e la gelateria Cremosè che si trova all’angolo fra via Secondo Moretti e via Montebello. In tasca del ladro, appartenente a una nota famiglia di nomadi abruzzesi, i militari dell’arma trovarono circa mille euro, denaro rubato nei registratori di cassa delle diverse attività svaligiate in precedenza, poiché al ’B77’ non era riuscito a trovare nulla. Poco distante, nella galleria che collega via XX Settembre a via Crispi, aveva commesso anche dei danneggiamenti nel tentativo di entrare in altri esercizi commerciali. Probabilmente il 38enne era ubriaco.