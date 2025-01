Sorpreso alla stazione con 53 grammi di eroina: arrestato 24enne

Algerino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava sul treno locale Ancona-Pescara con 53 grami di eroina purissima. Il giovane è stato arrestato dal personale della polizia di Stato e dopo l’udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare in carcere. L’operazione antidroga è stata compiuta dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto in servizio di controllo a bordo del treno locale. Gli agenti hanno notato due cittadini stranieri, di nazionalità magrebina, che alla vista dei poliziotti si sono affrettati a scendere nella stazione di San Benedetto. A quel punto gli operatori di polizia li hanno seguiti lungo i binari e dopo averli bloccati per l’identificazione, li hanno perquisiti. Uno dei ragazzi A. M. di 24 anni, è stato trovato in possesso di 53 grammi di eroina purissima, confezionata in un involucro di cellophan nascosto sotto l’elastico della tuta. Il ragazzo, pregiudicato, senza fissa dimora nel territorio italiano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente destinata al mercato locale. Dopo il fermo sul treno, il giovane è stato accompagnato nel commissariato di San Benedetto e durante i controlli è emerso che era stato arrestato altre volte per analoghi reati e sempre con nomi diversi. Terminati gli accertamenti è stato associato alla casa circondariale di Ascoli a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha confermato la custodia cautelare.

Marcello Iezzi