Sorpreso mentre ruba al ristorante. Arrestato un giovane di 34 anni

Colto con le mani nel sacco, un trentaquattrenne di nazionalità romena, è stato arrestato dai carabinieri all’interno del ristorante cinese "Kokeshi" di via Piemonte a San Benedetto. L’operazione si è svolta nella notte fra martedì e mercoledì e a dare l’allarme ai militari dell’arma è stato lo stesso titolare che aveva ricevuto il messaggio di intrusione nel locale attraverso il telefonino, le cui telecamere di videosorveglianza stavano trasmettendo in diretta l’impresa criminosa. "Siamo arrivati sul posto in due minuti ed abbiamo sorpreso il ladro ancora dentro il ristorante – afferma il titolare dell’attività – Non aveva ancora fatto in tempo a rubare nulla". Il malvivente è persona nota alle forze dell’ordine per analoghi precedenti. I carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto l’hanno identificato e tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno, in attesa del procedimento di convalida del provvedimento. L’uomo aveva con sé tutta una serie di arnesi da scasso, posti sotto sequestro. Sono imprese criminose che si ripetono in città e che mirano principalmente al fondo cassa lasciato dai gestori dei locali e che spesso vedono il bottino nettamente inferiore ai danni che provocano per entrare.